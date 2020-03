Mæland: Vil ikkje sende politiet til hytter

innenriks

– Politiet er ramma av karantene og sjukdom, og dei har veldig viktige jobbar. Det føregår meir bak dei fire veggene i heimen i desse dagar. Ved sida av annan alvorleg kriminalitet er det no prioriteringane til politiet, seier Mæland.

Justisministeren har inntrykk av at dei fleste forstår at tiltak som no er sette i verk, er gjort fordi dei er heilt nødvendige.

– Skulle nokre medvite bryte lova, og politiet får kunnskap om det, vil dette bli ei forfølging slik politiet gjer i andre saker, seier ho.

