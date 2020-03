innenriks

– Russefeiringa er eit privat arrangement, og det er ikkje Kunnskapsdepartementet som er ansvarleg for det. Men vi ønsker å ha ein god dialog med elevane i skulen om korleis situasjonen kan løysast på ein best mogleg måte slik at vi unngår smitte, seier Melby.

Helseminister Bent Høie (H) strekar under at dei same smittevernsreglane gjeld for russen.

– Ein skal ikkje vere meir enn fem i same gruppe i det offentlege rommet, og halde minst ein meter avstand, seier han.

