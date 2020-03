innenriks

– Mange kommunar har hatt restriktiv praksis på grunn av smittevernomsyn, men vi ber kommunar om å sjå på moglegheitene for å utvide tilbodet for sårbare barn og unge, seier Melby.

Ho strekar under at det er viktig at avgjerder blir tekne lokalt og med smittevernstyresmakter, men at dei har fått rapportar som seier at det er grunn til å tru at fleire barn kan få eit tilbod.

(©NPK)