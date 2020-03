Melby ber kommunane gi fleire moglegheita til å gå på skule eller i barnehage

innenriks

– Mange kommunar har hatt restriktiv praksis på grunn av smittevernomsyn, men vi ber kommunar om å sjå på moglegheitene for å utvide tilbodet for sårbare barn og unge, sa Melby på pressekonferansen til regjeringa onsdag.

Ho strekar under at det er viktig at avgjerder blir tekne lokalt og med smittevernstyresmaktene, men at dei har fått rapportar som seier at det er grunn til å tru at fleire barn kan få eit tilbod.

– Mange elevar og barnehagebarn har mista ein trygg arena no som skular og barnehagar er stengde. Derfor er det viktig at vi gir desse barna eit tilbod der dei kan treffe trygge og gode vaksne. Familiar treng ikkje ha store, alvorlege problem for å få plass på skulen eller i barnehagane til barna sine i den krevjande situasjonen mange står i no, seier Melby i ei pressemelding.

– Den klare oppfordringa mi til lærarar og barnehagelærarar er at dei må ta kontakt direkte med både foreldre og elevar, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i pressemeldinga.

(©NPK)