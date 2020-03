Olje- og energidepartementet: Ikkje godt nok grunnlag for konsesjonsbehandling av NorthConnect

innenriks

Først må det haustast erfaringar frå verknadene på kraftsystemet av dei to kablane som er under bygging, skriv Olje- og energidepartementet i ei pressemelding.

– Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår no store endringar, og endringane skjer raskt. I tida framover skal mellom anna dei to nye kablane til Tyskland og Storbritannia bli sette i drift. Olje- og energidepartementet har kome til at det ikkje finst tilstrekkeleg grunnlag for å kunne avgjere konsesjonssøknadene frå NorthConnect slik energilova krev, seier olje- og energiministeren.

NorthConnect er ein 1.400 megawatts likestraumskabel som er planlagd mellom Sima i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland. Kabelen vil eksportere norsk vasskraft til Storbritannia, der han kan erstatte mindre klimavennlege energikjelder.

Ein NVE-rapport viser at kabelen i snitt vil auke norske straumprisar med 1–3 øre per kilowattime, men samtidig vere samfunnsøkonomisk lønnsam. Årsaka er at auka straumpris vil gå tilbake til norske kraftprodusentar, som i all hovudsak er eigde av staten og norske kommunar og fylkeskommunar.