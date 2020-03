Professor: Sjukehusa har ikkje ledige senger

innenriks

– Kvar skal koronapasientane liggje? spør professor emeritus Sven Erik Gisvold ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim i eit innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Han er sterkt kritisk til nedbygging av sengeplassar og kapasiteten på norske sjukehus. Kapasiteten og nivået Noreg har lagt seg på, er ikkje lenger forsvarleg, meiner han.

– Vi har litt over to sjukehussenger per tusen innbyggjar. Det er blant det lågaste i Europa, seier Gisvold til NTB.

Nedbygging av sengeplassar

Han viser til ei nedbygging som har skjedd over mange år og under skiftande regjeringar. I 1980 var det 22.000 sengeplassar ved norske sjukehus, medan det i dag er om lag 11.000. I same periode har befolkninga auka med 1,3 millionar.

– Det er ei vilja nedbygging, som framleis går føre seg. Det betyr at vi ikkje har nokon buffer å gå på når det røyner på, seier han.

Helseminister Bent Høie (H) har ofte trekt fram at kapasiteten ved poliklinisk behandling er kraftig styrkt ved sjukehusa. Mange pasientar som tidlegare ville vore innlagt, kan i staden få behandling og dra heim.

Meir dagkirurgi er for så vidt heilt utmerkt, fordi det gagnar både helsebudsjett og er til gode for mange pasientar som slepper innlegging, meiner professor Gisvold.

– Det er berre det at ein kjem til eit punkt der ein ikkje kan effektivisere meir utan at det går utover om det er forsvarleg, seier Gisvold.

Overbelegg på sjukehus

I Noreg er beleggsprosenten på sjukehusa i gjennomsnitt 93 prosent. Det ligg betydeleg over grensa OECD tilrår, som er 85 prosent.

Mange av dei store sjukehusa her i landet har over 100 prosents belegg – og har dermed fleire pasientar enn sengeplassar, noko som endar med at dei får korridorpasientar.

– Dette har vore heilt fråverande i den politiske debatten. Vi har vore åleine om å ta dette opp i Stortinget, seier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Ho meiner det blir nytta ulikt talgrunnlag, til dømes for sengeplassar som er døgnplassar, dagplassar og femdagarsplassar. Ulik bruk av statistikk og teljemetodar er eigna til å forvirre og tåkeleggje spørsmålet, meiner ho.

– I Noreg har vi hatt den kortaste liggjetida. Det er jo hypereffektivt med tanke på døgnbehandling, men når vi er i ein pandemi, er det senger som gjeld, seier Toppe.

– Vanskeleg å rydde plass

Dei regionale helseføretaka har førebels inga oversikt over kor mange operasjonar, behandlingar og utgreiingar som er utsette. Dei svarer at dei ikkje har prioritert å be om innrapportering av dette frå sjukehusa gitt den helsekrisa ein står oppe i.

Professor Gisvold stiller seg spørjande til korleis sjukehusa skal klare å rydde plass til koronasjuke pasientar. Han peikar på at utsetjing er uaktuelt for mange pasientar fordi dei òg er svært sjuke.

– Ein del innan ortopedi kan vente, ein hofteoperasjon eller skifte ut eit kne. Men dei store sjukehusa er stappfulle av kreftpasientar, hjartesjuke pasientar og andre. Det er veldig uoversiktleg kva konsekvensar dette vil få for dei, seier han.

Det blir no jobba med å få opp talet på intensivplassar på sjukehusa for å behandle koronasjuke pasientar. For å få til det, må ein ta i bruk regulære postoperative areal, noko som går utover dei andre pasientane, meiner Gisvold, som seier det er lite å gå på her.

– Ein stor del av kirurgien er allereie dagbehandling med heimsending same dag. Før i tida hadde vi mange «friske» pasientar liggjande på sjukehusa. Det finst ikkje no, seier han.

