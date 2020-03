Tre av ti opplever korona-kvardagen som psykisk belastande

innenriks

Det viser Norsk koronamonitor, som er oppretta av Opinion. 6.000 nordmenn er spurde.

31 prosent svarer at dei opplever noverande situasjon som belastande. 48 prosent er usamde i dette, medan 21 prosent svarer verken eller.

– Personar som bur heilt åleine, og dessutan personar i husstandar med fire eller fleire personar, slit meir psykisk. Og generelt sett opplever kvinner situasjonen no meir psykisk belastande enn menn. Det er òg slik at den psykiske belastninga er minst like stor for den yngre delen av folket som dei eldre, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

(©NPK)