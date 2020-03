Østfold-kommune set inn «avstands-politi»

innenriks

– Kvar krik og krok skal sjekkast, seier kommunikasjonssjefen i kommunen, Mimi Kopperud Slevigen til Smaalenenes Avis.

Ho seier dei har vorte kontakta om at barn og ungdom oppheld seg samtidig på leikeplassar eller fotballbanar, og at kommunen derfor set inn frivillige som skal sjekke at reglane blir følgde.

Reglane i desse virustidene er å unngå grupper på meir enn fem personar utandørs. I tillegg skal ein halde minst ein meters avstand til andre menneske ute.

– Frivillige skal ut i kommunen for å sjekke at folk praktiserer avstandsregelen for å unngå smitte. Dersom dei oppdagar at nokon er for nær kvarandre, skal dei frivillige forklare kva som gjeld og korleis ein kan unngå smitte, seier Slevigen.

Ho legg til at det samtidig er lett for ungar å gløyme at dei skal halde avstand.

Indre Østfold kommune vart etablert ved årsskiftet etter at Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad slo seg saman.

