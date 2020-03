Ap skuffa over hjelpepakke til studentar

innenriks

– Eg er veldig skuffa over at regjeringa går inn for ei ordning som berre gir studentane meir lån og gjeld, seier Arbeidarpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg om den nye hjelpepakken for studentane.

– Arbeidarpartiet har heile tida meint at stipend er den optimale løysinga. Det er trass i alt snakk om studentar som får bortfall av inntekt på grunn av krisa, då er ikkje eit lån godt nok, seier han.

Hjelpepakken inneber at studentar som har mista biinntektene sine på grunn av koronaviruset, får tilbod om eit ekstralån på 26.000 kroner.

