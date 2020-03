Brynjar Meling får hets i sosiale medium etter Krekar-utlevering

innenriks

Kommentarane stammar frå kommentarfeltet under Frp-nestleiar Sylvi Listhaugs Facebookstatus om utleveringa, skriv Advokatbladet.

På si eiga Facebook-side reagerer advokat Maria Hessen Jacobsen på at Meling blir så identifisert sterkt med klienten sin.

«Dette er milde varianter. Skikkelig ugreit. Forsvarer skal ikke identifiseres med klient. Uansett», skriv advokaten.

At advokatar blir identifiserte med klienten sin har vorte eit meir synleg problem, meiner Hessen Jacobsen.

– Det ein før snakka om i stova si, kjem ut på sosiale medium. Det verkar på meg som om terskelen er lågare når ein omgir seg med folk på nettet som gir uttrykk for det same. Ein senkar terskelen for kva som er greitt og sømeleg å seie, seier ho til Advokatbladet.

