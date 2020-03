Færre apotek held stengt

innenriks

– Førre veke var mange apotektilsette i karantene, mellom anna etter utanlandsreiser, seier administrerande direktør Per Lund i Apotekforeningen i ei pressemelding.

Han fortel at tilsette no blir lånte ut mellom apotek, og at farmasistudentar blir leigde inn.

– No ser det ut til at situasjonen i apoteka er meir normal, etter at dei mellom anna har fått på plass nye smitteverntiltak og rutinar, og kundetilstrøyminga i stor grad har gått tilbake til det meir vanlege.

Avstand

Lund oppmodar kundane til å følgje råda frå styresmaktene om å halde ein til to meters avstand mellom kvarandre. Fleire apotek har òg innført avgrensingar på kor mange kundar som kan vere i apoteket samtidig.

– Ekstra viktig er det i apotek, der mange med andre sjukdommar ferdast, påpeikar han.

Han får støtte av det norske folket. Kvar fjerde nordmann er redd for å få koronasmitte på apoteket, ifølgje ei undersøking utført av YouGov for nettapoteket Farmasiet.

Nettkundar

Undersøkinga viser òg at kvar fjerde nordmann meiner at alle i Noreg bør bestille medisinar på nett. Ytterlegare ein tredel meiner dei i risikogruppa bør unngå fysiske apotek, medan kvar tiande nordmann meiner det burde vere påbode å bestille på nett.

Nesten 600.000 nordmenn har byrja eller skal byrje å bestille medisinar på nett. Dermed handlar nesten like mange i nettapotek som i eit fysisk apotek.

(©NPK)