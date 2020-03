FHI ser ikkje for seg dagens tiltak i lang tid

innenriks

Onsdag uttalte Folkehelseinstituttets (FHI) direktør Camilla Stoltenberg at det kan vere behov for tiltak mot koronasmitte i 18 månader, fram til det kjem ein eventuell vaksine.

Under pressekonferansen torsdag presiserte avdelingsdirektør Line Vold i FHI at det ikkje betyr at dei inngripande tiltaka ein har i dag vil halde fram i 18 månader.

– Vi samarbeider no for å sjå på korleis vi kan gjenopne Noreg, og samtidig halde smitten nede, seier Vold.

Mellom anna ser styresmaktene på moglegheitene for auka kapasitet i helsevesenet, auka smittesporing, og ei digitalisert smittesporingsløysing via mobiltelefonar.

(©NPK)