Influensanedgang kan tyde på at koronatiltak verkar

innenriks

– Fordi influensa smittar på same måte som koronavirus, kan influensaovervaking vise noko om kor godt smittetiltak verkar mot korona, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på pressekonferansen på torsdag.

I veke 11 og 12 har både talet og delen som testa positivt for influensa falle markant. Sjølv om det er vanleg med ein viss nedgang i denne perioden, var denne nedgangen større enn det som normalt blir registrert. Dette er trass i at rekordmange er testa for influensa på grunn av koronapandemien.

– Den brå nedgangen i delen influensapositive tyder på at omfattande smitteverntiltak er effektive for å redusere influensasmitte, og kanskje òg effektive for å redusere covid-19-smitte. Det er gode nyheiter, seier Vold.

(©NPK)