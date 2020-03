MDG vil gi permitterte studentar lønn frå Lånekassen

innenriks

– Studentar som har vorte permitterte no, har ikkje rett på dagpengar, sjølv om deltidsjobben kan vere ein betydeleg del av inntekta deira og langt over minstekravet for å ha rett til dagpengar. Ni av ti studentar jobbar attmed studiane, mange av desse har òg barn å forsørgje, påpeikar MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm.

Ho meiner regjeringa har svikta når desse ikkje blir kompenserte på lik linje med andre arbeidstakarar. Regjeringa kjem med nye krisetiltak fredag, og MDG har fire krav til, mellom anna å gi éin milliard kroner til kollektivtransporten, slik at ikkje tilbodet blir kutta når samfunnet kjem i gang att.

Dessutan vil MDG at faste kostnader som straum og husleige må dekkjast for bedrifter som no er pålagde å halde stengt. Det gjeld mellom anna frisørar, fysioterapeutar og hudpleiarar.

Partiet vil òg at tilsette i oppstartsbedrifter skal få halde fram med å gjere ein jobb for selskapet, samtidig som dei er permitterte og får dagpengar.

Regjeringa skal òg kome med ein konkret plan for å redusere den lågaste momssatsen, den såkalla «moromomsen» på 12 prosent til 8 prosent. Stortinget meiner dette må givast tilbakeverkande kraft frå starten av året, og MDG meiner dette kan løysast ved å refundere ein tredel av momsrekninga frå 1. januar og fram til datoen då ny momssats trer i kraft.

