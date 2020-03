Petter Stordalens hotellimperium taper 250 millionar i månaden

innenriks

Hotella til Stordalen taper 250 millionar kroner i månaden, og har ti milliardar i gjeld, skriv Dagens Næringsliv.

Heile reiselivsbransjen slit med få bestillingar på grunn av reiserestriksjonar under koronakrisa. No innrømmer Stordalen at heile hotellimperiet står i fare.

– Viss kjøpesenter, hotell og restaurantar er stengde i uoverskodeleg framtid, er det ingen som kan overleve, seier han til DN.

Stordalens hotellkjede Nordic Choice Hotels har ekspandert kraftig dei siste åra. I dag eig kjeda 200 hotell. Desse hotella betaler til saman 300 millionar i månaden i husleige, skriv DN.

