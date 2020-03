Politiet sjekkar hytter og naust i jakt på ulovleg overnatting

innenriks

– Mange har teke kontakt og gitt uttrykk for at dei synest restriksjonane er hårreisande, men inntrykket er likevel at dei held seg til forbodet mot å ta opphald i fritidsbustader utanfor eigen bustadkommune, seier politioverbetjent Anne Lyssand ved Bjørnafjorden lensmannskontor til Bergensavisen.

Hytteforbodet er ein del av tiltaka til regjeringa mot koronaviruset. Målet er at kapasiteten i helsevesenet i små kommunar ikkje skal overbelastast av hyttefolk.

Det er rundt 1.500 fritidseigedommar i Bjørnafjorden.

