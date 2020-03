Rusavhengige slit meir når Noreg er stengt

innenriks

– Det er klart at det er dei som er mest sårbare som blir ramma hardast når samfunnet stengjer, seier dagleg leiar Arne Liljedahl Lynngård i Kirkens Bymisjon i Bergen.

Både Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har tilbod til rusbrukarar og heimlause i mellom anna Oslo og Bergen. Mange av brukarane er i risikogruppa. No har dei sosiale møteplassane og mange andre tilbod stengt dørene for å prøve å hindre at smitten spreier seg.

– Dei kjenner på einsemda og kampen om rus kvar dag. Vi prøver å møte dei med mat og det dei har behov for. Sjølv om sentera er stengde, prøver vi å kome ut til dei. Men det er meir krevjande å vere tilgjengeleg for folk i kvardagen no, seier Frode Woldsund, som er regionleiar for Frelsesarmeens sosialteneste i Oslo.

Fryktar utskriving

På Gatehospitalet som Frelsesarmeen driv i Oslo, ligg Arild Bergfjord (65) innlagd med lungebetennelse. Han går på legemiddelassistert behandling etter å ha vore heroinmisbrukar og bur til vanleg i ein kommunal bustad.

– På Gatehospitalet får eg hjelp til å leve eit verna liv, fordi eg har kols i tillegg. Forma har vore stigande heilt sidan eg kom, seier han til NTB.

Han har vore innlagd i fjorten dagar og håper å få bli eit par veker til. Dermed er han førebels skjerma mot smitte – og den verste einsemda.

– Her om dagen høyrdest det ut som eg måtte ut dagen etterpå. Då vart eg veldig nervøs. Viss eg skal ut åleine, er det lett å hamne i gamle synder, seier han.

Gatehospitalet har stengt ei av sine tre avdelingar, fordi fleire tilsette var sette i karantene, men også for å førebu seg på det som kjem.

– Vi ville kjøpe oss litt tid, få på plass smittevernutstyr og nok folk til å kunne stå i dette, som kan vere ein maraton, seier leiar Linn Råmunddal.

Manglar stoff

Ute på gata er situasjonen ein annan no enn før Arild vart lagd inn. Stengde landegrenser gjer at det blir vanskelegare å få tak i rusmiddel. Det utset brukarane for nye farar.

– I og med at grensene er såpass strengt vakta, tyder det at det kjem mindre stoff. Det blir kamp om tilgangen, og ein bruker andre rusmiddel i staden, som GHB som er produsert i Noreg. Det er farleg, for ein veit ikkje heilt verknaden. Det er òg vanskeleg å gi motmedisin viss dei får overdose, seier Frode Woldsund.

Han meiner styresmaktene bør tilby substitusjonsbehandling, medisinar som dempar abstinensane, til fleire for å hjelpe på situasjonen.

Kirkens Bymisjon i Bergen rapporterer om det same.

– Det byrjar bli mangel på nokre stoff, og det skaper uro. Ein kan kanskje bli nøydd til å blande ulike stoff, seier dagleg leiar Arne Lynngård.

Køyrer ut middag

Mange rusavhengige har fleire helseplager og er i risikogruppa for å bli alvorleg sjuke av korona. Kirkens Bymisjons folk i Bergen har med både matpakkar og brukarutstyr ut til dei som dei treffer på gata, men også råd om korleis dei kjem i kontakt med hjelpeapparatet om dei skulle trenge det.

Onsdag denne veka byrja dei òg å lage og køyre ut varmmat til dei som bur på hospits, i samarbeid med kommunen, slik at folk ikkje treng å gå ut for å skaffe mat, opplyser Lynngård.

Mistar fellesskapen

Likevel er det ein ting som er vanskeleg å erstatte: Møteplassane og den menneskelege kontakten.

– Dei har som alle andre behov for omsorg og å vere del av ein fellesskap. Når folk ikkje får lov til å møtast, opplever mange situasjonen som vanskeleg, seier Lynngård, som minner om at mange av dei rusavhengige òg har psykiske problem.

Til så lenge har bymisjonen halde Krosskyrkja i Bergen open. Der kan folk kome, tenne lys og ta ein prat – så mykje menneskeleg kontakt som smittereglane tillèt.

