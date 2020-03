Studentane får resten av studielånet i éin pott

innenriks

Hjelpepakken inneber at studentane får utbetalt lån og stipend for mai og juni saman med utbetalinga for april.

For ein student som får fullt lån og stipend, utgjer dette 27.550 kroner, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Dette er eit tiltak som på kort tid gir studentane meir å rutte med, seier Henrik Asheim (H), minister for forsking og høgare utdanning, i ei pressemelding.

Studentar som treng ekstra pengar på grunn av inntektsbortfall, kan i tillegg velje eit ekstra lån frå Lånekassen på 26.000 kroner.

– Til liks med andre borgarar blir òg studentøkonomien ramma av den lammande pandemien. Dei sit heldigvis att med studiestøtta, men for mange er ikkje det åleine nok til å dekkje faste utgifter, påpeikar Asheim.

Kunnskapsdepartementet har òg bestemt seg for å utsetje fristen for å søkje ordinært lån og stipend hos Lånekassen. Ny frist blir 15. april. Dei som enno ikkje har søkt for dette semesteret, kan dermed framleis gjere det, og studentar som har søkt om mindre enn maksbeløpet, kan søkje om meir.

(©NPK)