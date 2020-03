Studentane rasar mot krisepakke

innenriks

Eit ekstra lån frå Lånekassen på 26.000 kroner. Det er regjeringstilbodet til studentar som brått har mista biinntekter på grunn av dei drastiske tiltaka for å stoppe koronaviruset.

Uakseptabelt, meiner leiar Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Studentar med deltidsjobb må få økonomisk støtte, ikkje større gjeldsbyrd, seier Øien.

Ho meiner det slett ikkje er støtte å tilby studentar pengar som må betalast tilbake.

– No set vi lita vår til at Stortinget rettar opp i denne urettferda, seier ho.

Ap skuffa

På Stortinget får NSO full støtte frå Arbeidarpartiet og SV.

– Eg er veldig skuffa over at regjeringa går inn for ei ordning som berre gir studentane meir lån og gjeld, seier Arbeidarpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg.

Han meiner studentane burde ha fått tilbod om meir stipend i staden.

– Det er trass i alt snakk om studentar som får bortfall av inntekt på grunn av krisa, då er ikkje eit lån godt nok, seier Solberg.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski meiner forslaget vitnar om manglande forståing for den situasjonen mange studentar no står i.

– Meir lån er ei tung byrd å leggje på skuldrene til unge menneske. Løysinga er stipend, ikkje lån, seier ho.

«Usolidarisk»

LO-sekretær Kristin Sæther meiner pakken er «usolidarisk og urettferdig».

– Dette utset berre problemet og er inga reell hjelp, tvert imot, seier Sæther.

– Det er heilt hårreisande at studentane skal ut av krisa ved å auke gjelda si. For studentane våre er bustadmarknaden nesten umogleg å kome inn på, det blir mest sannsynleg veldig få sommarjobbar, og no ønskjer regjeringa at dei skal få dekt inntektstapet sitt ved å ta opp endå meir gjeld, held ho fram.

Også LO ber om at krisehjelpa i staden blir gitt som stipend til studentane.

Får alt i éin pott

Forslaget til hjelpepakke inneber òg at studentane får utbetalt lån og stipend for mai og juni saman med utbetalinga for april.

For ein student som får fullt lån og stipend, utgjer dette 27.550 kroner.

– Dette er eit tiltak som på kort tid gir studentane meir å rutte med, seier Henrik Asheim (H), minister for forsking og høgare utdanning.

Kunnskapsdepartementet har òg bestemt seg for å utsetje fristen for å søkje ordinært lån og stipend hos Lånekassen. Ny frist blir 15. april. Dei som enno ikkje har søkt for dette semesteret, kan dermed framleis gjere det, og studentar som har søkt om mindre enn maksbeløpet, kan søkje om meir.

