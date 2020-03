3.703 personar i Noreg stadfesta koronasmitta

innenriks

Tala er oppdaterte fredag klokka 15. Folkehelseinstituttets (FHI) dagsrapport, som er basert på MSIS-oppdateringa ved midnatt, fortalde om 3.581 smitta.

Totalt 78.036 personar var testa for covid-19 per 26. mars klokka 15.

I snitt har rundt 4 prosent testa positivt gjennom utbrotet så langt, men delen positive av dei som er testa, har auka dei seinaste dagane, opplyser FHI.

Fredag ettermiddag er 302 pasientar innlagde på sjukehus med påvist covid-19. 81 personar er innlagde på intensivavdeling. I alt har 112 pasientar vore innlagde på intensivavdeling. Éin av desse skal vere 14 år.

77 prosent av dei innlagde er menn. Halvparten er registrert med ein eller fleire underliggjande sjukdommar, ifølgje data frå Norsk intensivregister.

Det er totalt 16 koronarelaterte dødsfall varsla til FHI per fredag klokka 8. Gjennomsnittsalderen er 84 år, og den yngste var 69 år.

For første gong er meir enn halvparten av tilfella smitta i Noreg. 51 prosent har no fått viruset innanfor riksgrensene, medan 18 prosent har fått det i Austerrike. For 16 prosent av dei melde er smittestad ukjend, ifølgje FHI-rapporten.

