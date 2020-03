BNP for Fastlands-Noreg kan falle med 2 prosent i år

innenriks

Det er ei nedjustering av bruttonasjonalprodukt (BNP) på eitt prosentpoeng samanlikna med anslaget for ei veke sidan og reflekterer både den internasjonale utviklinga og at departementet no ser det som meir sannsynleg at verknadene av virusutbrotet og smitteverntiltaka vil påverke negativt både norsk og internasjonal økonomi i lang tid framover.

– Sjølv om anslaga er svært usikre, er det ingen tvil om at norsk økonomi er hardt ramma, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tiltak kan motverke fall

Samtidig meiner Sanner at dei økonomiske tiltaka som no er sette i verk, vil motverke inntektsbortfallet og betre likviditeten i norske bedrifter og hushald med om lag 310 milliardar kroner. I tillegg kjem effekten av lågare styringsrente.

– Vi må gjere det vi kan for at flest mogleg bedrifter kjem seg gjennom dette, slik at dei mange som no er permitterte, har ein jobb å gå til når vi har teke kvardagen tilbake, seier Sanner.

Virusutbrotet og smitteverntiltaka som er innførte, har stor innverknad på økonomien, både her heime og internasjonalt. Også låg oljepris bidreg i negativ retning.

Det direkte produksjonstapet i norsk økonomi kan anslåast til over 110 milliardar kroner dersom dagens situasjon varer i to månader, og blir følgt av ei gradvis tilbakevending til det normale. Produksjonstapet aukar med 30–40 milliardar kroner per månad så lenge den akutte situasjonen held fram.

BNP kan falle endå meir

Finansdepartementet trur derfor at Fastlands-BNP kan falle med mellom 1,5 og 7 prosent i år, alt etter kor langvarig den akutte situasjonen i Noreg og utlandet blir.

Dei økonomiske tiltaka så langt summerer seg til vel 75 milliardar kroner, medan budsjettet blir svekt med nærare 60 milliardar kroner, hovudsakleg som følgje av at talet på permitterte og sjukmelde er venta å auke kraftig. Samla sett blir den oljekorrigerte budsjettbalansen svekt med over 135 milliardar kroner.

(©NPK)