Frp kan avgjere nye snøskuter-reglar

innenriks

Senterpartiet har foreslått å fjerne avstandskravet for bruk av snøskuter.

I dag er det berre hytteeigarar som har ei strekning på 2,5 kilometer eller meir frå brøytt bilveg til hytta, som får bruke snøskuter. Dersom reglane blir endra, vil hytteeigarar kunne frakte bagasje og utstyr med snøskuter så lenge hytta ikkje er direkte knytt til ein brøyteveg.

Arbeidarpartiet gjekk inn for å støtte forslaget for eit par veker sidan.

– No er det opp til Frp om denne regelen skal overleve, seier Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran.

– Ordførarar og lokalpolitikarar i distrikta må lyttast meir til. Mange opplever at lokaldemokratiet blir overkøyrt og at byråkratiet manglar tillit til at dei kan finne gode løysingar lokalt. Vi har tillit til at kommunane handterer dette på ein klok måte, seier Skjæran.

Fleire friluftsorganisasjonar har tidlegare teke til orde for å skrinleggje forslaget. Blant dei Norsk Friluftsliv, Norges Hytteforbund og Den Norske Turistforening (DNT).

– Dette vil føre til ein eksplosjon i talet på snøskuterar i hyttefelta, mykje støy og store konfliktar, seier generalsekretær Dag Terje Solvang i DNT.

(©NPK)