Hæren held tilbake militærpersonell i Nord-Noreg

innenriks

– Teneste, fritid, pendling og permisjonsreiser skal ikkje gjennomførast med mindre det blir innvilga unntak. Permisjonar blir kansellerte fram til og med 30. april, seier oberstløytnant Per Espen Strande, som er kommunikasjonssjef i Hæren, til Nordlys.

Hæren i Nord-Noreg har teke i bruk paragraf 20 i Forsvarslova som følgje av spreiinga av koronaviruset.

Lova seier at tenestepliktige er plikta til å la seg vaksinere og godta at forsvaret gjennomfører andre nødvendige tiltak for å førebyggje smittsame sjukdommar. Paragrafen vart oppretta i 2016.

I Nord-Noreg blir personell på Skjold, Setermoen, Heggelia, Sør-Varanger og Porsanger ramma.

Unntak frå reiseforbodet blir styrt av lokale sjefar og kan til dømes gjelde for personell med barn, sjukdom eller dødsfall i familien.

(©NPK)