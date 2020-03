Hareide positiv til SVs postforslag

innenriks

SVs Arne Nævra foreslo førre veke at Posten bør levere mat og medisinar til husstandar i karantene og menneske i risikogruppa.

– Eg ser at Posten kan fylle ei rolle i den situasjonen Noreg no er oppe i, skriv Hareide i svaret sitt.

Han viser til at Posten sjølv er positiv og klar til å gjere andre oppgåver enn det som er kjerneverksemda deira, levering av post, pakkar og gods, held Hareide fram.

– Husk at Postens bod er over heile landet og kjem innom eller køyrer forbi alle husstandar nesten dagleg. Her ligg eit stort tenestepotensial, sa SVs Arne Nævra til Dagsavisen førre veke.

Samferdselsministrane minner om at det er fleire selskap som tilbyr heimleveringstenester av mat og pakkar.

– Eg vil i tida framover følgje med på om situasjonen tilseier at det blir behov for at staten kjøper denne typen tenester, skriv Hareide.

(©NPK)