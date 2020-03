innenriks

Interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen har 550 medlemmer frå kommunalt eigde bedrifter som leverer grunnleggjande tenester til innbyggjarar og næringsliv i Noreg.

– Medlemmene våre leverer straum, breiband, reint vatn, henting av søppel og ei rekkje andre tenester mange tek for gitt. Det er derfor naturleg at vi samlar desse bedriftene under paraplyen Samfunnsbedriftene, seier administrerande direktør i KS Bedrift, Øivind Brevik.

(©NPK)