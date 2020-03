Kraftig fall på Oslo Børs – enda ned 3,6 prosent

innenriks

Hovudindeksen enda på 666,86 poeng etter eit fall på 3,6 prosent. Det vart omsett aksjar for rundt 5,8 milliardar kroner.

Fallet fredag kom etter tre dagar på rad med oppgang på Oslo Børs. Totalt sett ende veka ned med 0,3 prosent.

Det kraftige fallet fredag kjem mellom anna av at oljeprisen har falle ytterlegare det siste døgnet. Ved børsslutt torsdag vart eit fat nordsjøolje selt for rett i underkant av 27 dollar, medan prisen ved 16.30-tida fredag låg på 24,60 dollar.

Børstungvektaren Equinor var blant selskapa som lei under den fallande oljeprisen, og aksjen fall med 6,6 prosent gjennom dagen. Dei vart samtidig den mest omsette aksjen fredag, med transaksjonar for rett under 900 millionar kroner.

Også dei fire neste på lista over dei mest selde aksjane – Mowi, DNB, Yara og Telenor – fall med mellom 1,8 og 6 prosent gjennom dagen.

Vistin Pharma vart børsvinnar fredag med ein oppgang på 18,2 prosent, medan taparen fredag vart oljeteknologiselskapet Electromagnetic Geoservices. Selskapet fall med 22,5 prosent etter at det fredag morgon rapporterte at dei må seie opp nesten alle sine tilsette som følgje av koronaepidemien og ei mindre ordrebok etter at oljeprisen sokk.

Også dei tonegivande børsane i Europa fall kraftig gjennom fredagen. FTSE 100 i London fall med heile 5,5 prosent, medan CAC 40 i Paris fall 4,7 prosent og DAX 30 i Frankfurt fall 3,7 prosent.

I 17-tida hadde òg New York-børsane falle. Dow Jones var ned 3,9 prosent klokka 12 lokal tid, medan S&P 500 hadde falle 3,6 prosent.