Kriseforslag frå Vedum: 250 millionar til breiband

– Dei siste vekene har mange vore tvinga til å ha heimekontor. Då blir det endå tydelegare kor ille det er at det framleis er ein stor del av folket som ikkje har høgfartsnett, seier Vedum til NTB.

Han viser til at mange nordmenn framleis har gamle koparlinjer og dårleg nett.

– Det er eg sjølv eit døme på, seier Vedum.

Han fortel at dårleg nett gjer det vanskeleg for kona hans å ha heimekontor. I tillegg har paret to småjenter heime som no skal ha nettbasert undervisning.

– Og sånn er det fleire hundre tusen menneske som har det rundt omkring i landet, påpeikar Vedum.

Forslaget hans er at regjeringa og Stortinget no kan slå to fluger i éin smekk ved å løyve 250 millionar kroner ekstra til utbygging av breiband i Noreg. Viss desse pengane blir løyvde no, kan bygginga kome i gang allereie i haust, ifølgje Vedum, som meiner dette kan bli eit bidrag til å få dei økonomiske hjula i gang att etter krisa.

– Det er ein vinn-vinn-situasjon. Vi kan få tetta noko av breibandsholet, samtidig som vi skaper arbeidsplassar.

