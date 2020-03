innenriks

LO seier at dei heile tida under denne krisa har vore opptekne av å sikre arbeid og tryggleiken til vanlege folk.

– Eg er glad for at regjeringa legg fram rammer rundt ei ordning som svarar på dette, og som kan vere eit godt utgangspunkt for vidare behandling i Stortinget, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

– Det har vore viktig for LO å få ein modell som hjelper bedriftene med å betale faste utgifter, slik at dei ikkje må leggje ned og at dei som jobbar der, framleis har ein arbeidsplass når denne krisa er over, legg han til.

