MDG held landsmøtet på nett

innenriks

Det digitale landsmøtet går av stabelen laurdag 25. april, fortel MDGs Une Bastholm.

– Det blir eit litt nedskalert landsmøte der vi prioriterer val av nye tillitsvalde og ny leiing og nokon andre saker, seier ho.

Det er koronaviruset som er årsaka til endringa i planane.

Håpet er å få på plass eit opplegg som gjer det mogleg for delegatane å teikne seg og kome med innlegg. Men enkelte av landsmøtetalane kan bli spelte inn på video i forkant, og Bastholm vedgår at det neppe blir like enkelt å få i stand ein livleg politisk debatt med replikkar.

Samtidig forsvinn mykje av den sosiale opplevinga.

– Men eg tykkjer det er flott at vi som eit moderne parti som allereie jobbar mykje digitalt, kan vise at det går an å halde store konferansar digitalt. Eg gleder meg til at vi skal få til dette på ein bra måte, seier Bastholm til NTB.

Det kan i tillegg bli aktuelt med eit ekstraordinært landsmøte til hausten.

I forkant av landsmøtet har valnemnda samrøystes innstilt Bastholm som ny partileiar. I dag har MDG ei ordning med to nasjonale talspersonar.

