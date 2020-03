innenriks

Fredag la regjeringa fram ein kompensasjonsordning for bedrifter under koronakrisa.

Her blir det foreslått å opprette ei ordning som inneber at staten dekker ein del av dei faste kostnadene for bedrifter som har betydeleg nedgang i omsetninga som følgje av virusutbrotet og smitteverntiltaka.

– Grunnen til at vi ikkje har 100 prosents dekningsgrad er at ikkje staten åleine skal dekke alle kostnadene. Heile kostnadskjeda må vere med å bidra. Eg er glad for at fleire utleigarar allereie har vore på banen og sagt at dei vil lempe på husleien. Det synest eg er bra, sa Nybø.

– Det gagnar alle på sikt at bedriftene kjem seg gjennom denne vanskelege perioden.

Ordninga inneber at staten tek ein del av kostnaden som virusutbrotet og smitteverntiltakene påfører norske bedrifter. Det blir lagt opp til at ordninga vil ha eit omfang på 10–20 milliardar kroner per månad, avhengig av kor mange bedrifter som kjem til å nytte seg av ho.

(©NPK)