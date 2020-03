Nytt system for distribusjon av verneutstyr

innenriks

I utgangspunktet går 70 prosent av utstyret til sjukehusa og 20 prosent til kommunane. 10 prosent blir i første omgang behalde som ein sentral buffer.

Kommunane blir bedne om primært å skaffe utstyr gjennom vanleg forsyning, men rapporterer lagerbehaldning og behov via Altinn minst ein gong i veka. Ut frå det vurderer Helsedirektoratet og fylkesmennene kven som har størst behov.

For at ingen kommunar skal gå tomme for verneutstyr, hastebehandlar Helsedirektoratet søknader frå kommunar som har meldt at dei er i ferd med å gå tom for utstyr.

– Vi har nok utstyr til å dekkje det noverande behovet, men det føreset at vi fordeler det til dei kommunane som treng det mest. Ved behov vil vi bruke bufferlageret aktivt, seier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Bestillinga av verneutstyr er det Helse sør-aust og Sjukehusinnkjøp som står for.

Dei regionale helseføretaka fordeler utstyr til sjukehusa og sørgjer for distribusjonen ut til sjukehus og kommunar. Distribusjonen er i gang, og fleire kommunar vil få utstyr levert gjennom helga.

