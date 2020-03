Regjeringa opnar for forskotering av dagpengar

innenriks

Regjeringa vedtok fredag i statsråd at Nav skal kunne forskotere delar av dagpengegrunnlaget, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet i ei pressemelding.

Dei to siste vekene åleine har Nav fått inn nærare 300.000 søknader om dagpengar frå personar som no har akutt behov for stønad. Det kan føre til lang saksbehandlingstid.

– Forskotet Nav betaler ut, er på om lag 60 prosent av lønna og vil seinare bli avrekna mot det endelege dagpengevedtaket, når det ligg føre, heiter det i pressemeldinga.

