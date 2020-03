SV om krisepakke: Stortinget må gi føringar

innenriks

Ho meiner det òg er uklart kva som blir startdatoen for ordninga – og om ho får tilbakeverkande kraft.

– Så vil vi på Stortinget måtte gå inn i detaljane og gi nokon klare føringar. Det er òg viktig for SV å sørgje for at bedriftene som får stønad, forpliktar seg til å ikkje seie opp tilsette i støtteperioden, seier Kaski, som er SVs finanspolitiske talsperson, til NTB.

Ho saknar òg svar på kor stor dekningsgrad ordninga skal ha. Ho legg til at også huseigarane må vere med på å ta ein del av rekninga.

(©NPK)