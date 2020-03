Serviceteknikarar i Coca-Cola vann: Reisetid er arbeidstid, slår Høgsterett fast

innenriks

Dei 18 serviceteknikarane gjekk til sak mot Coca-Cola i 2014 fordi dei vart pålagt å reise opptil éin time til og frå kundane.

Eidsivating lagmannsrett gav teknikarane medhald i at denne tida skal reknast som arbeidstid, fortel FriFagbevegelse.

Coca-Cola meiner at avgjerda frå lagmannsretten er feil etter at det vart konkludert med at reisetid for serviceteknikarane er arbeidstid. Dei sende derfor inn ein såkalla avleidd anke på dette spørsmålet.

Det betyr at Coca-Colas anke var avhengig av at anken frå Norsk nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som har ført saka for teknikarane, ikkje vart avvist. Servicearbeidarane valde nemleg trass i siger i lagmannsretten å anke dommen på grunn av at dei meinte at dei òg hadde rett på betaling for reisetida.

Når denne anken ikkje slapp inn til behandling i Høgsterett, fall dermed den avleidde anken frå Coca-Cola bort.

Dermed blir avgjerda frå lagmannsretten ståande om at servicearbeidarane ikkje har rett til betaling for denne tida, fordi partane ikkje hadde inngått lønnsavtale for reisetida.

LO og NNN vil no vurdere å føre dette spørsmålet inn for Arbeidsretten.

