Solberg meiner ein ikkje kunne unngått dei mest inngripande tiltaka

innenriks

Det var på spørsmål frå Dagbladet om landet kunne spart pengar på å vere betre førebudd på ein pandemi, at Solberg sa dette.

– Vi kunne ikkje late vere å stengje desse tinga. Det beste smitteverntiltaket vi har, er å setje ned aktiviteten slik at folk ikkje omgår kvarandre. Det hadde ikkje vore sånn at ein kunne halde alle pubane i dette landet opne, med like mange folk rundt disken, same kva du hadde gjort av førebuingar. Det er der dei store kostnadene er på den typen tiltak, sa statsministeren på pressekonferansen på fredag.

Solberg og finansminister Jan Tore Sanner (H) forsvarte òg bruken av breie, generelle ordningar framfor å prioritere mest mogleg rettferd, for å sørgje for at bedrifter får pengar raskast mogleg.

