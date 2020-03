Mogleg koronasmitta mann arrestert for innbrot på Levanger sjukehus

innenriks

Mannen i 20-åra skal ha knust ei inngangsdør og anna inventar på sjukehuset laurdag morgon.

– Same person var vi òg i kontakt med i natt då bad han om hjelp frå helsevesenet. Vi framstilte han til helsevesenet i natt, og dette var han tydelegvis ikkje nøgd med. Han sjølv og helsevesenet meiner han kan vere utsett for koronaviruset, og det var bakgrunnen for kontakten i natt, seier operasjonsleiar Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Mannen har vorte testa for viruset og blir halden i arresten til prøveresultatet er klart.

Vektarar på sjukehuset varsla om hendinga klokka 06.41 .

(©NPK)