NHO og LO vil la arbeidsledige studere

I dag risikerer nemleg arbeidssøkende å bli klassifisert som studentar og miste dagpengane dersom dei melder seg på studiar eller praktiske kurs, skriv Aftenposten.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leiar Hans Christian Gabrielsen meiner koronakrisa er eit godt høve til å heve kompetansen i befolkninga, gjennom at fleire lærer seg å bruke digitale verktøy, fullfører vidaregåande skule, og får yrkesfagleg kompetanse.

– Det viktigaste tiltaket er at regjeringa må lempe på regelverket for dagpengar. Det må tilpassast behovet for å kunne få dagpengar som arbeidsledig eller permittert samtidig som ein tek utdanning eller får opplæring, seier Gabrielsen.

