Semje om lokale karantenereglar – til slutt

innenriks

NHO-forbundet Norsk Industris leiar Stein Lier-Hansen reagerte sterkt på at rettleiaren regjeringa skulle legge fram klokka 14 søndag, ikkje var rettsleg bindande.

Pressekonferansen vart brått avlyst, og partane sette seg ned til eit krisemøte.

Knapt fire timar seinare var det omstridde punktet fjerna og erstatta med teksten «departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes», ifølgje TV 2.

Ser ikkje behovet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) kunne dermed halde den planlagde pressekonferansen sin.

– No er det veldig sjeldan at rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet får den merksemda som vi ser her i dag, men dette er ei veldig viktig sak både for regjeringa, for kommunane, for NHO og for LO, innleia Høie.

Han understreka at med dei strenge nasjonale tiltaka som er sett i verk, meiner regjeringa det ikkje er behov for lokale karantenereglar i tillegg.

– Vi tilrår difor kommunane ikkje å innføre eigne generelle reglar om karantene eller restriksjonar.

Krav til tiltak

I rettleiaren ligg det retningslinjer for korleis tiltak skal unngå å ramme mellom anna kritiske samfunnsfunksjonar, born med delt bustad og personar som kryssar kommunegrensa under reise mellom bustad og arbeidsstad.

Regjeringa vil òg at tiltak som rammar transitt utan opphald i kommunen, skal unngåast.

Kommunane får klar beskjed om å unngå tiltak som rammar person- og varetransport eller produksjon i verksemder innan vedlikehald, reparasjon, forsyningslinjer eller spesialiserte tenester.

Samtidig har Stortinget i eit brev varsla fylkesmennene om at stortingsrepresentantar ikkje blir ramma av kommunale karantenereglar, skriv Aftenposten.

Vart forlengt

Ei rekke kommunar, blant dei Tromsø, Alta og Bodø, har brukt smittevernloven til å innføre lokale særregler. Grunngjevinga har vore eit behov for å unngå smittespreiing, som kan overbelaste helsevesenet lokalt.

Denne veka forlenga Bodø karantena sin for personar som kjem sørfrå.

– For oss er det folks liv og helse som kjem først, seier ordførar Ida Pinnerød (Ap).

Men regjeringa har lenge frårådd at kommunar har lokale særregler. Høie seier regjeringa på alle område må vege effekten av tiltak opp mot dei negative konsekvensane. I dette tilfellet blir dei negative effektane ett på som større enn dei positive, framheldt han nyleg.

Usemje

Ekspertar har ikkje noko klart svar på om dei lokale karantenereglane er lovlege eller ikkje.

Medan jussprofessor Hans Petter Graver har slått fast at dei nordnorske kommunanes særtiltak er ulovlege, har jurist og ekspert på helserett Anne Kjersti Befring ei litt anna oppfatning.

– Kommunane har vid styresmakt i smittevernloven til å kunne avgrense bevegelsesfridommen til personar, noko som er godt grunngjeve i forarbeida i lova, sa ho til NTB sist veke.

(©NPK)