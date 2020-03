Anslag: Budsjettet blir svekt med nesten 200 milliardar

innenriks

I eit brev frå finansminister Jan Tore Sanner (H) til Stortinget kjem det fram at balansen i statsbudsjettet for 2020 er svekt med 196 milliardar kroner.

99,4 milliardar blir planlagde brukt på tiltak overfor bedrifter, medan 42,8 milliardar går til inntektssikring for personar.

– Mange bedrifter er i ein desperat situasjon, og vi ser ikkje bort frå å bruke endå meir pengar på dei. Men eg vil sterkt åtvare mot å tru at vi er ferdig med dei sosiale tiltaka, seier Lysbakken til NTB.

Han viser til at den høgaste prisen for krisa blir betalt av folk med små inntekter.

– Lista over hol i tryggingsnettet som framleis står vidopne, er dessverre veldig lang, konstaterer Lysbakken.

Sårbare grupper

SV-leiaren har ei liste over tiltak han meiner må på plass for å berge arbeidstakarar og sårbare grupper gjennom krisa:

* Eit tosifra milliardbeløp til kommunane for å unngå kutt i skule, barnepass og eldreomsorg.

* Ytterlegare forbetringar i permisjonsordninga, lengre varigheit og meir pengar.

* Rettferdig løysing for studentar, som hittil har fått lovnad om forskotert studiestøtte og auka tilgang på lån.

* Eit løft for sosial bustadpolitikk – meir bustønad og større musklar for husbanken.

* Inntektssikring for fattige og sjuke, grupper som no ikkje får nødvendig bistand frå eit pressa Nav.

Milliardane renn ut

I den tredje krisepakken sin varsla regjeringa at dei opprettar ei ordning der staten dekkjer ein del av dei faste kostnadene for bedrifter som no har betydeleg nedgang i omsetnaden.

Sanner sa då at ordninga ville koste 10–20 milliardar kroner per månad, men no viser utrekningar at kostnaden blir minst 20 milliardar i månaden. Det vil seie opp mot 50 milliardar fram til utgangen av mai, ifølgje brevet som NTB har fått tilgang til.

Der kjem det òg fram at reduserte skatteinntekter i år ser ut til å svekkje budsjettet med 37 milliardar kroner.

Tiltak for sektorar med kritiske samfunnsfunksjonar utgjer førebels til 6,1 milliardar, medan andre kompensasjonsordningar, til kultur, idrett, svikta foreldrebetaling og særskild kompensasjon for skattesvikt i kommunane er summerte til 10,5 milliardar.

«Dyrare å la vere»

Lysbakken erkjenner at kostnadene allereie er enorme, men meiner det kan vere rett å bruke endå meir pengar.

– Den triste sanninga er at vi er i ein situasjon der prisen for å la vere vil bli mykje høgare. Vi er nøydde til å berge bedriftene. Vi er òg nøydde til å sørgje for at ikkje folk endar på berr bakke, seier han.

I motsetnad til mange andre land, som er nøydde til å låne pengar for å dekkje ekstrautgiftene sine, kan Noreg hente milliardar frå eit oljefond på omkring 10.000 milliardar kroner.

Det er for lengst klart at oljepengebruken i år vil kome godt over handlingsregelen på 3 prosent av verdien av fondet. Det siste anslaget tyder på at oljepengebruken i år vil auke med 1,4 prosentpoeng, til 3,9 prosent, ifølgje TV 2.

