Liten auke i konkursar førre veke

I veke 13 har Statistisk sentralbyrå (SSB) registrert 62 konkursar i Noreg. Det er opp frå 45 konkursar veka før, men framleis godt under tala frå veke 13 i 2019, då det vart registrert 103 konkursar i Noreg.

SSB trur at krisa i norsk og internasjonal økonomi kan medføre mange konkursar i tida framover. Samtidig vil tiltak frå styresmaktene kunne dempe talet på konkursopningar. Statistikken må derfor sjåast i lys av at slike tiltak kan ha innverknad på tala.

Skatteetaten melde førre veke at dei har trekt 100 konkurskrav, og at dei vil vere varsame med å sende ut slike krav på grunn av den vanskelege situasjonen næringslivet er i no. Etaten har òg gjennomført ei rekkje andre tiltak.

SSB understrekar at vekestatistikken over konkursar er å sjå på som eksperimentell statistikk sidan han ikkje er omarbeidd i same grad som den ordinære kvartalsvise og månadlege konkursstatistikken.

