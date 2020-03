innenriks

– Eg går ut frå at fleire enn meg har hatt ei annleis helg, men eg håper at ho har vore så bra som ho kunne bli i den situasjonen vi er i, sa Mæland under den daglege pressekonferansen måndag.

– Eg ser av ulike medieoppslag at svært mange har funne alternative turløyper, og det er veldig bra, sa ho.

Tiltaka mot koronaviruset omfattar mellom anna at ikkje meir enn fem personar skal vere samla utandørs.

(©NPK)