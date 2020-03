Museum må permittere, ber staten om stønad

innenriks

– Dette er ein sørgjeleg dag. Det er forferdeleg å måtte gjere dette, men vi er nøydde for å klare å få ting til å gå i hop, seier direktør Olav Aaraas ved stiftelsen Norsk Folkemuseum til NTB.

Måndag måtte han gi den triste meldinga til 170 medarbeidarar at dei heilt eller delvis er utan jobb og må stille seg i Nav-køen.

Stiftinga består av Bogstad gard, Bygdøy kongsgard, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Maritim Museum og Norsk Folkemuseum.

– Manglar ikkje oppgåver

Aaraas peikar på at det ikkje manglar på arbeidsoppgåver ved musea, sjølv om dei held stengt for publikum. Å ta att noko av etterslepet på vedlikehald er berre noko dei kunne ha brukt tida på.

Ifølgje Aaraas omfattar ikkje pakkane som regjeringa hittil har lagt fram, museum som Norsk Folkemuseum. No må staten kome på banen og kompensere for bortfallet av billettinntekter, meiner han.

– Vi har bede staten om å få kompensert inntektsbortfall på 21 millionar. Svaret har vore at dette ikkje kjem på tale. Departementet viser til at det er gjort ein stor innsats, og at dei betaler dagpengar i staden, seier han.

Norsk Folkemuseum har òg søkt Statsbygg om å få ettergitt husleige for bygningen på Eidsvoll – utan å få svar.

– Uklokt

Også Teknisk museum, som for ein stor del blir drifta med statlege middel, har permittert 37 av 66 tilsette etter at museet stengde dørene 13. mars.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) meiner permisjonane aldri burde ha kome, og at dei i tillegg kan vere tariffstridige sidan museet i stor grad er offentleg finansiert.

– Det er uklokt av staten å la desse folka gå permitterte, seier nestleiar Fredrik Oftebro i NTL til NTB.

– Aller helst burde ein gitt ein kompensasjon for bortfall av billettinntekter. Det ville vore ei klok politisk løysing, særleg på musea som har mange oppgåver når det gjeld vedlikehald. Dette kunne òg vore ei moglegheit opne den digitale verda på ein heilt annan måte.

– Vi bør uansett sørgje for å halde drifta i gang der det er mogleg i staden for å sende folk inn i Nav-køen, seier han.

Måndag vart det òg kjent at over 1.000 tilsette blir heilt eller delvis permitterte frå Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Operaen og Oslo Nye Teater.

– Ikkje andrerangs

Aaraas peikar på at musea, ved sida av å vere ein arbeidsplass for mange, har ei viktig samfunnsoppgåve med å ta vare på og halde ved like historia, og at dei dessutan ofte er viktige turistattraksjonar.

– Kulturinstitusjonar har like stor verdi som andre bedrifter, slår han fast.

Men utan besøkjande og utleige forsvinn store delar av inntektsgrunnlaget.

– Vi kan ikkje gamble med eksistensen av museet. Så vi ventar på andre signal frå staten. Det må kome tiltakspakkar i retning oss. Vi kan ikkje behandlast som andrerangs som det ikkje er så farleg med, det håpar eg staten forstår, seier han.

