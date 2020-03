Organisasjon etterlyser krisepakke for sårbare barn

innenriks

– Sjukehusa som jobbar med valdstilfelle, har allereie slått alarm om at dei ikkje får inn like mange barn som dei bruker, hjelpetelefonane for barn ser ein dramatisk auke, det same gjer organisasjonane som deler ut mat til fattige familiar. No må regjeringa handle, seier generalsekretær Signe Horn i Voksne for Barn.

Ho er mest uroleg for dei yngste barna som ikkje klarer å ta kontakt med personar utanfor familien på eiga hand, og meiner at helsestasjonar, krisesenter og barnevern må styrkjast.

I tillegg må tilsette i skulen få nok tid til å følgje opp barna som er heime, og barnehagane må halde kontakten med barna også når tilbodet er stengt, meiner organisasjonen.

