Oslo Børs heva seg 3 prosent

Hovudindeksen enda dermed på 686,93 poeng.

Oppgangen kjem trass i eit fall i prisen på nordsjøolje på nesten 13 prosent frå nivået i natt. Olja var måndag ettermiddag prissett til 22,43 dollar fatet.

Av sektorane ved Oslo Børs var det shipping som gjekk best måndag og hadde ein oppgang på 8,4 prosent. Her utmerkte Frontline seg spesielt med ein oppgang på ikkje mindre enn 20 prosent. Tankreiarlaget, der John Fredriksen er største eigar, har auka aksjeverdien sin med over 50 prosent den siste veka, og på eitt år er verdien dobla.

Energisektoren på Oslo Børs styrkte seg 3,2 prosent måndag, medan sjømatsektoren hadde ein vekst på 0,6 prosent.

Av dei mest omsette selskapa var det berre Mowi (-0,8) som hadde nedgang. Selskap som Equinor (+4,1), DNB (+3,0), Telenor (+3,8) og Orkla (+7,4) hadde alle oppgang.

Ute i Europa var stemninga ganske blanda måndag. I Frankfurt hadde Dax 30-indeksen ved 16.30-tida ein nedgang på 0,3 prosent, medan FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris heva seg med høvesvis 0,3 og 0,8 prosent.

Då handelen i New York opna måndag morgon, lokal tid, var det oppgang på 1 til 2 prosent for indeksane Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq.