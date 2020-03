SV saknar krisehjelp til dei mest sårbare borna

innenriks

– Når skular og barnehagar er stengde, må born og vaksne vera meir i heimen med valdsutøvar. Alarmtelefonen for born og unge opplever massiv auke i pågang, og krisesentera ventar stort press. Likevel kom det ingen nye krisetiltak for dei som kanskje blir ramma hardast av samfunnets nedstengning. Det gjer meg livredd, seier Øvstegård i kommentarar sendt til NTB.

Fredag la regjeringa fram ytterlegare krisetiltak, først og fremst retta mot bedrifter som er ramma av koronakrisa.

– Regjeringa somlar

Øvstegård lurer på kvar det blir av tiltaka som Stortinget bestilte då dei behandla den første krisepakken til regjeringa førre veke.

– Når Stortinget bad om eigne krisetiltak for å styrkje barnevernet, krisesentera og alarmtelefonane, var det fordi det hastar. No somlar regjeringa med oppfølginga, og eg er redd for at sårbare menneske må betale prisen for det. Ingen skal rammast av tragedie fordi vi ikkje stilte opp då det gjaldt som mest, seier Øvstegård.

– Kvifor bruker vi ikkje store pengar på dei små som også treng hjelpa vår? spør han.

Mange er bekymra for at born som lever i heim der dei kan vere utsette for vald eller overgrep, eller har foreldre med psykiske problem, no er overlatne til seg sjølve. Dei får ikkje det pusterommet dei har hatt på skulen eller i barnehagen til vanleg.

Får fleire førespurnader

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ønsker å forsikre SV om at det er høg merksemd om dei mest sårbare borna.

– Eg er smerteleg klar over at born og unge som frå før av har det vanskeleg heime, no kan få det endå verre når barnehagar og skular er stengde, seier han til NTB.

Ropstad viser til eit behov for å bruke litt tid for å forsikre om at tiltaka er «velbegrunnede og gjennomtenkte» og bygger på dei tenestene som allereie finst. Han vil òg unngå å etablere parallelle, kortsiktige løysingar.

Statsråden held fram at barnevernet har ei samfunnskritisk oppgåve i å halde oppe forsvarlege barnevernstenester og gi god omsorg i institusjonane.

– Det same er krisesentertilbodet. Det finst per i dag fleire hjelpetelefonar for born og unge, og fleire har òg eit chattilbod. Mange av dei eksisterande ordningane har allereie utvida opningstidene sine i desse dagane. Dei fleste merkar ein auke i førespurnader, seier Ropstad.

Kan få gå på skulen

Fredag la barne- og familiedirektoratet (Bufdir) ut ein rettleiar til lærarar og barnehagetilsette om korleis dei skal snakke med foreldre og born for å kunne hjelpe dei som ikkje har det bra heime.

Regjeringa har sagt at skulane og barnehagane skal gi eit tilbod til sårbare born og foreldre som treng avlastning, ikkje berre til borna av foreldre som jobbar i helsevesenet og har andre samfunnskritiske funksjonar.

Justisminister Monica Mæland (H) har bede lærarane halde kontakten med elevane sine for å kunne ta vare på dei sårbare borna, sjølv om dei ikkje blir sett på skulen.

– For nokre born er læraren den einaste trygge voksenpersonen dei har i nærleiken, sa ho på ein pressekonferanse fem dagar etter at skulane stengde 12. mars.

