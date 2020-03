Sakna isklatrar i Rjukan framleis ikkje funnen

innenriks

Det opplyser operasjonsleiar Marius Knudsen i Søraust politidistrikt til NTB.

Politiet fekk melding om ulykka ved 17-tida laurdag. Natt til søndag opplyste politiet at det blir søkt etter ein truleg omkomen person.

Ulykka skjedde då to menn dreiv isklatring ved Juvsøyla ved Vemorkbrua utanfor Rjukan. Skredet gjekk i fjellsida over klatrarane og var ei blanding av snø, stein og is. Politiet fekk melding om skredet frå den eine av klatrarane, som med ein gong starta søket etter kameraten sin.

Mannen som melde frå, er fysisk uskadd.

(©NPK)