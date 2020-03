Velfersdstatsforkjempar: Tiltaka har gått for langt

innenriks

Sjølv om ho sjølv tilhøyrer ei risikogruppe, sluttar Herning seg til mindretalet som hevar stemma mot dei inngripande tiltaka til styresmaktene, fordi dei nærast har stengt samfunnet.

– Vi må ikkje gløyme at samfunnet er meir enn helse, og at helse er meir enn korona. Dei strenge tiltaka må vegast opp mot andre konsekvensar, både sosiale, økonomiske og helsemessige, seier Herning til Klassekampen.

Ho er leiar i organisasjonen For velferdsstaten, og saknar nyansert politisk diskusjon om tiltaka til regjeringa.

Herning påpeikar at dei som allereie var i ei sosial risikogruppe blir aller ramma hardast av smitteverntiltaka.

– Alle med psykiske helseproblem, barn i vanskelege familiar. Det kan gå så langt at ein prioriterer koronarisikogruppa over dei som ikkje kan vere inne i si eiga leilegheit med familien over lang tid, seier Herning.

