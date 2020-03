38 tilsette ved Oslo universitetssjukehus har unntak frå karantene

innenriks

Unntak frå karantenekrava er tillate der det er nødvendig for å sikre forsvarleg drift av kritiske funksjonar. Leiar skal då ha vurdert at det ikkje finst andre løysingar for å bemanne stillinga eller utsetje aktiviteten, skriv Sykepleien.

– Det finst unntak frå karanteneplikta for personar som er strengt nødvendige for å halde oppe samfunnsviktige funksjonar, seier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

– Karanteneplikta er basert på faglege råd og tilrådingar frå Folkehelseinstituttet. Det same er unntaka.

(©NPK)