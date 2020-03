Auke i dødsulykker i trafikken i årets første tre månader

innenriks

Auken kom i mars, viser gjennomgangen til Statens vegvesen.

20 menn og fire kvinner omkom i til saman 22 dødsulykker.

Det var to fotgjengarulykker, medan over halvparten av dei som døydde, var involverte i møteulykker. I over halvparten av dei 22 ulykkene var tungbil involvert.

Flest døydde i Viken med sju personar. Fire døde i Vestfold og Telemark og tre i høvesvis Innlandet og Nordland.

I Trøndelag og Troms og Finnmark døydde to, medan det var eitt dødsfall i fylka Oslo, Rogaland og Agder.

