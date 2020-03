Caravanbransjen fryktar konkursar

innenriks

For å få campingkøyretøy godkjende og registrerte i Noreg må kvart enkelt køyretøy visast fram på trafikkstasjonane til Statens vegvesen.

Sidan desse no er stengde, står det bubilar til ein verdi av nærare 1,2 milliardar kroner som ikkje kan leverast til kundane. Bilane er gjerne bestilte på messer i fjor haust og i år før koronatiltaka vart sette i verk.

– Forhandlarane har kjøpt og betalt køyretøya, men når alt er stengt, blir dei sette i ein fortvila situasjon, seier Bjarne Eikefjord i Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC).

No fryktar han eit konkursras i caravanbransjen sidan forhandlarane ikkje får inn midlar.

I eit brev til Samferdselsdepartementet uttrykkjer NBCC uro for at heile bransjen kan bli skadelidande og at tusenvis av arbeidstakarar heilt unødvendig kan miste jobben.

NBCC er Noregs største organisasjon for brukarar av campingkøyretøy. Han har foreslått ei rekkje strakstiltak for å redde bransjen.

Statens vegvesen prioriterer no berre køyretøy som er samfunnsviktige.

